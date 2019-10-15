Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericilere şiddet uygulayan iki subay tutuklanacak
Son Dakika Güncel Irak'ta göstericilere şiddet uygulayan iki subay tutuklanacak

Irak'ta göstericilere şiddet uygulayan iki subay tutuklanacak

12 dakika önce

Irak'ta iki subay hakkında, bu ayın başında düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler sırasında protestoculara karşı şiddet uyguladıkları gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Irak'ta göstericilere şiddet uygulayan iki subay tutuklanacak, System.String[]

Irak'ta iki subay hakkında, bu ayın başında düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler sırasında protestoculara karşı şiddet uyguladıkları gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyinde bulunan Vasit (Kut) vilayetindeki ceza mahkemesi "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilerde protestoculara karşı şiddet uyguladıkları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı iki subay hakkında tutuklama kararı verdi.

Mahkeme heyetinin, güvenlik kamerası görüntüleri ve şikayetçilerin ifadesine dayanarak bu kararı verdiği belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile bazı güney kentleri, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, babasından şiddet gören Tuğba'nın metrobüsteki görüntüleri hakkında konuştu: Satanist ya da ayyaş değil!
Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:47:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericilere şiddet uygulayan iki subay tutuklanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]