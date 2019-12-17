Irak'ta göstericilere yönelik saldırılarda 2 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta göstericilere yönelik saldırılarda 2 kişi öldü - Son Dakika

Irak'ta göstericilere yönelik saldırılarda 2 kişi öldü

6 saat önce

Irak'ın Basra vilayetindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında başından yaralanan Muhammed Gasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, göstericilere maddi destek sağlayan bir kişi de bıçaklı saldırı sonucu öldü.

Irak'ta göstericilere yönelik saldırılarda 2 kişi öldü, System.String[]

Irak'ın Basra vilayetindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında başından yaralanan Muhammed Gasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, göstericilere maddi destek sağlayan bir kişi de bıçaklı saldırı sonucu öldü.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre Gasan, 24 Kasım'da Basra'nın Um Kasr ilçesindeki gösterilerde başına isabet eden mermiyle yaralandı. Gasan, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçakla saldırdığı bir gösterici öldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın batısındaki Amiriye bölgesinde dükkan sahibi bir gösterici bıçaklı saldırıya uğradı. İsmi açıklanmayan kişinin gösterilere aktif olarak katıldığı ve göstericilere maddi destek sağladığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Hükümet, Basra, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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