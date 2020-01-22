Irak'ta göstericileri kim öldürüyor? İran'ın payı var mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ta göstericileri kim öldürüyor? İran'ın payı var mı? - Son Dakika Dünya

Irak'ta göstericileri kim öldürüyor? İran'ın payı var mı?

10 dakika önce

Son iki günde 10 göstericinin öldüğü Irak'ta faillerin kim olduğu sorusu ülke gündemini meşgul ederken, gerçek mermi kullanan güvenlik güçlerinin yanında, İran'a yakın grupların da ölümlerde payı olduğu iddia ediliyor.

Irak'ta göstericileri kim öldürüyor? İran'ın payı var mı?, System.String[]

Son iki günde 10 göstericinin öldüğü Irak'ta faillerin kim olduğu sorusu ülke gündemini meşgul ederken, gerçek mermi kullanan güvenlik güçlerinin yanında, İran'a yakın grupların da ölümlerde payı olduğu iddia ediliyor.


Bağdat ve güney vilayetlerde süren gösterilere zaman zaman İran'a yakın Haşdi Şabi milislerinin de müdahale ettiği ileri sürülüyor.

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Bağdat, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:17 
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