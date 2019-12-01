Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericilerin ölümüyle ilgili General Şammari hakkında yakalama kararı
Son Dakika Güncel Irak'ta göstericilerin ölümüyle ilgili General Şammari hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Irak'ta göstericilerin ölümüyle ilgili General Şammari hakkında yakalama kararı

6 saat önce

Irak yargısı, Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı göstericilerin öldürülmesine ilişkin General Celil eş-Şammari hakkında yakalama kararı çıkardı.

Irak'ta göstericilerin ölümüyle ilgili General Şammari hakkında yakalama kararı, System.String[]

Irak yargısı, Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı göstericilerin öldürülmesine ilişkin General Celil eş-Şammari hakkında yakalama kararı çıkardı.

Irak Yüksek Yargı Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yargı heyeti, Zikar'daki gösterilerin incelenmesi için başlatılan soruşturma neticesinde General Şammari hakkında yakalama kararı verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yakalama kararının göstericilerin öldürülmesiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden protestoculara ilişkin ilk kez bir yetkili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Göstericilerin ölümünden sorumlu tutulan Şammari'nin Divaniye vilayetindeki evi bu sabah göstericiler tarafından ateşe verildi.

Irak Başbakan Adil Abdulmehdi, 28 Kasım'da Zikar'da kurulan kriz masasında yer alan General Şammari'yi görevden almıştı.

Vilayetteki ölü sayısının artması üzerine Zikar Valisi Ahmed Duheyli, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.


Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösterilerde İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuduğu sırada kocasının boğazını keserek öldürdü
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifası kabul edildi Evini hırsızlardan korumak için kurduğu düzeneğe yakalanan Amerikalı, hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Soylu, "Bir kişi mahkemeden beraat almışsa görevine neden dönemiyor?" sorusunu yanıtladı: Elbette ki güvenmeyeceğim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 18:43:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericilerin ölümüyle ilgili General Şammari hakkında yakalama kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]