Son Dakika Haberleri: Irak'ta gösteriler 7'nci gününde (3)
Son Dakika Güncel Irak'ta gösteriler 7'nci gününde (3)

Irak'ta gösteriler 7'nci gününde (3)

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününe girdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününe girdi.

Bağdat ve güneyde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Irak hükümetine bağlı güvenlik güçleri, söz konusu gösterilere ilk günden itibaren sert müdahalelerde bulunuyor. Güvenlik güçleri göstericilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz, zaman zaman da gerçek mermiler kullanıyor.

Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi de yaralandı.

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı kalksa da hayatın normal akışına henüz dönemediği gözlemleniyor. Gösterilerin devam ettiği Sadr bölgesi ile bazı yerlerde esnaf günlerdir kepenklerini kapalı tutuyor.

Başkentte gösterilerin yaşanmadığı bölgelerde ise esnaf günün sadece belirli saatlerinde çalışabiliyor.

Irak'ta gösteriler 7'nci gününde (3)

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta şiddete başvuran göstericiler ve güvenlik güçlerine soruşturma başlatılacak
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi yarın Meclis Genel Kurul gündemine gelecek Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Muharrem İnce'den Trump'a sert tepki: Haddinizi bilin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 22:45:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta gösteriler 7'nci gününde (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]