Irak'ta gösteriler 7'nci gününde (4)

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününe girdi.

Bağdat ve güneyde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Irak hükümetine bağlı güvenlik güçleri, söz konusu gösterilere ilk günden itibaren sert müdahalelerde bulunuyor. Güvenlik güçleri göstericilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz, zaman zaman da gerçek mermiler kullanıyor.

Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi de yaralandı.

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı kalksa da hayatın normal akışına henüz dönemediği gözlemleniyor. Gösterilerin devam ettiği Sadr bölgesi ile bazı yerlerde esnaf günlerdir kepenklerini kapalı tutuyor.

Başkentte gösterilerin yaşanmadığı bölgelerde ise esnaf günün sadece belirli saatlerinde çalışabiliyor.