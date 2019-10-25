Son Dakika Haberleri: Irak'ta gösteriler yeniden başladı
Son Dakika Güncel Irak'ta gösteriler yeniden başladı

Irak'ta gösteriler yeniden başladı

27 dakika önce

Irak'ta yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala çok sayıda gösterici, başkent Bağdat'ta "Yeşil bölge" olarak adlandırılan, hükumet binalarının olduğu bölgeye girdi.

Irak'ta yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala çok sayıda gösterici, başkent Bağdat'ta "Yeşil bölge" olarak adlandırılan, hükumet binalarının olduğu bölgeye girdi.

Irak'ta Cuma Namazı sonrası başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin tüm şehirlerinde hükumet karşıtı protesto gösterilerinin yeniden başlaması bekleniyor. 157 kişinin öldüğü ve 5 binden fazla kişinin yaralandığı 5 gün süren gösterilere ara verilmesinin ardından başkent Bağdat'ta günün ilk saatlerinde protestocular yeniden bir araya geldi. Çok sayıda gösterici, gece saatlerinde başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler Al Jumariyah köprüsünden geçerek hükumet binalarının olduğu "Yeşil bölgeye" girdi. Protestocuları Yeşil Bölge'den çıkarmaya çalışan güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı bildirildi. Yeşil Bölge'ye giren göstericiler ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda bir göstericinin yaralandığı ifade edildi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı 1 Ekim'de başlatılan ve kısa sürede hükumet karşıtı gösterilere dönen protestolar, Hazreti Hüseyin'in ölüm yıl dönümü ve Erbain törenlerine denk gelmesi nedeniyle eylemelere ara verilmişti.

(İHA)

Irak'ta gösteriler yeniden başladı

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş'te tarihi karar: Bir öğrenciyi yakarak öldüren 16 kişiye idam cezası
Esnafın müdahalesi, yola fırlayan çocuğu ölümden çekip aldı Eşini yakarak öldüren adamın, cinayeti karısının sürekli unutkanlık yaşadığı için işlediği ortaya çıktı Alt geçit yerine karayolundan geçmek isteyen 2 kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:23:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta gösteriler yeniden başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]