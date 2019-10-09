Son Dakika Haberleri: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
Son Dakika Güncel Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

31 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.

Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yarından itibaren 3 gün süreyle yas ilan etti.

Abdulmehdi'nin ayrıca ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği bildirildi.

Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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