Son Dakika Haberleri: Irak'ta gösterilere katılan aktivist öldürüldü
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Irak'ta gösterilere katılan aktivist öldürüldü

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde ön safta yer alan aktivist Adnan Rüstem, kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

Irak'ta gösterilere katılan aktivist öldürüldü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde ön safta yer alan aktivist Adnan Rüstem, kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilere aktif bir şekilde katılan Rüstem, Bağdat'ın batısındaki Hürriyet Bölgesi'nde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Rüstem, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Irak Meclisi'ndeki İnsan Hakları Komisyonu yazılı bir açıklama yayımlayarak, faillerin kimliklerinin ortaya çıkartılması için hükümete çağrıda bulundu.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şimdiye kadar 319 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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