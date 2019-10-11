Son Dakika Haberleri: Irak'ta gösterilerin ardından yolsuzlukla mücadele hız kazandı
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Irak'ta gösterilerin ardından yolsuzlukla mücadele hız kazandı

1 saat önce

Irak'ta yolsuzlukla mücadele edilmesi taleplerinin dile getirildiği gösteri dalgası sonrası aralarında bakan ve bakan vekillerinin de bulunduğu 9 kişinin yolsuzluk dosyası yargıya gönderildi.

Irak'ta gösterilerin ardından yolsuzlukla mücadele hız kazandı, System.String[]

Irak'ta yolsuzlukla mücadele edilmesi taleplerinin dile getirildiği gösteri dalgası sonrası aralarında bakan ve bakan vekillerinin de bulunduğu 9 kişinin yolsuzluk dosyası yargıya gönderildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlığa bağlı Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi, aralarında bakan, bakan vekilleri ve valilerin de bulunduğu 9 devlet yetkilisinin yaptıkları yolsuzlukları içeren dosyaları yargıya sevk etti.

Açıklamada, dosyaları yargıya iletilenlerin isimlerine dair bilgiye yer verilmedi.

Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi, geçen yıl ekim ayında göreve gelen Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kurulmuştu.

Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde 1 Ekim'de işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başlayan gösterilerde, yolsuzlukla mücadele talepleri de dile getiriliyordu.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:01 Kaynak: AA
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