Son Dakika Haberleri: Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 500 kişi serbest bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 500 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 500 kişi serbest bırakıldı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney illerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken Irak Yüksek Yargı Konseyi, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde gözaltına alınan 2 bin 500 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 500 kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney illerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken Irak Yüksek Yargı Konseyi, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde gözaltına alınan 2 bin 500 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.


Irak'ta protestoların başladığı Bağdat'ta hükümet tesisleri ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet, Sinek ve Ahrar köprüleri üzerinde aralıklı çatışmalar yaşanıyor. Güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için yine gaz bombası kullanması sonucunda 14 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Irak Yüksek Yargı Konseyi protesto gösterilerinde gözaltına alınanlardan 2 bin 500'ünün serbest bırakıldığını açıkladı.


Ülkenin güneyindeki Divaniye kentinde çok sayıda devlet dairesinde mesai yapılmazken, kent merkezindeki Saa Meydanı'nda toplanan kalabalık protestolara destek sloganı attı.


Okulların bir kısmının kapalı olduğu Müsenna ilinde ise öğrenciler İl Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı. Binayı korumak için çok sayıda askeri takviye gönderildiği bildirildi.


Semave kentinde ise benzer görüntüler yaşandı. Memurlar protestolara destek için toplandı.


Petrol zengini Basra'da da Kuveyt sınır kapısını kapatan göstericilerin çekilmesinin ardından Safvan sınır kapısı yeniden açılırken kentteki 20 petrol kuyusu önünde toplanan protestocuları güvenlik güçleri müdahale ederek dağıttı.


Okulların kapalı olduğu Basra İl Eğitim Müdürlüğü binası önünde yüzlerce öğrenci toplanırken güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.


Öte yandan, Babil kentinde bir yerel yetkili, kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldü. Babil eski İl Meclisi Üyesi Amir Murşidi sokağın ortasında kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde can verdi. - ERBİL

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:55:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 500 kişi serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]