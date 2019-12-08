Son Dakika Haberleri: Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı - Son Dakika

Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı

6 saat önce

Irak Yüksek Yargı Meclisi, ülkede barışçıl gösteriler sırasında gözaltına alınan 2 bin 626 göstericinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı, System.String[]

Irak Yüksek Yargı Meclisi, ülkede barışçıl gösteriler sırasında gözaltına alınan 2 bin 626 göstericinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Irak Yüksek Yargı Meclisinin basın merkezinden yapılan açıklamada, 1 Ekim'de başlayan gösteriler sırasında gözaltına alınan ve serbest bırakılan eylemcilerin sayısının 2 bin 626 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, meclise bağlı bir heyetin göstericilerin dosyasını takip ettiği bilgisine yer verilirken, bu dosyalardan haklarında çeşitli suçlamalar bulunan 181 kişiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.


Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.


Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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