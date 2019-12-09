Son Dakika › Dünya › Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya
Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı
6 saat önce
Irak Yüksek Yargı Meclisi, ülkedeki gösteriler sırasında gözaltına alınan 2 bin 626 göstericinin serbest bırakıldığını duyurdu. Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı
Irak Yüksek Yargı Meclisi, ülkedeki gösteriler sırasında gözaltına alınan 2 bin 626 göstericinin serbest bırakıldığını duyurdu.
Irak Yüksek Yargı Meclisinin basın merkezinden yapılan açıklamada, 1 Ekim'de başlayan gösteriler sırasında gözaltına alınan ve serbest bırakılan eylemcilerin sayısının 2 bin 626 olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:14
Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan il Antalya oldu ABD Savunma Bakanı Mark Esper: YPG'ye asla "Sizi Türkiye'den koruyacağız" diye söz vermedik Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak