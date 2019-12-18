Irak'ta gözaltına alınan 74 gösterici daha serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta gözaltına alınan 74 gösterici daha serbest bırakıldı - Son Dakika

Irak'ta gözaltına alınan 74 gösterici daha serbest bırakıldı

6 saat önce

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan eylemcilerden 74'ünün daha serbest bırakıldığı belirtildi.

Irak'ta gözaltına alınan 74 gösterici daha serbest bırakıldı, System.String[]

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan eylemcilerden 74'ünün daha serbest bırakıldığı belirtildi.

Irak Yüksek Yargı Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin dosyasını takip etmekle sorumlu heyetin verdiği bilgilere göre, halihazırda gözaltında bulunan gösterici sayısının 107 olduğu belirtildi.

Söz konusu kişiler haklarında yürütülen soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler sırasında gözaltına alınan eylemcilerden şu ana kadar toplam 2 bin 700'ünün serbest bırakıldığı aktarıldı.

Irak Yüksek Yargı Meclisi, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, gözaltına alınan göstericilerden 2 bin 626'sının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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