Irak'ta, gümrük kapılarının güvenliği Terörle Mücadele Gücü'ne devredildi - Son Dakika

Irak'ta, gümrük kapılarını koruma görevinin hükümete bağlı Sınır Koruma Muhafızlarından alınarak, Terörle Mücadele Gücü'ne devredildiği belirtildi.

Irak Meclisi Fetih Koalisyonu Milletvekili Muhammed Sahip ed-Darraci, yaptığı yazılı açıklamada, "Başbakan Mustafa Kazımi'nin talimatıyla gümrük kapılarının kontrol ve denetimini bundan sonra Terörle Mücadele Gücü sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Gümrük kapısı gelirlerinin az bir bölümü hazineye aktarılıyor"

Maliye Komisyonu üyesi Ahmet Saffar da "Irak gümrük kapılarından yüksek gelirler elde edilmesine rağmen bunun çok az bir miktarı devlet hazinesine aktarılıyor. Bu gelirlerin geri kalan büyük kısmında yolsuzluklar yapılıyor." dedi.

Iraklı vekil, gümrüklerden elde edilen yıllık yaklaşık 3 milyar doların sadece 500 milyon dolarının hazineye aktarıldığını savundu.

Irak'ın Suriye ve İran'a açılan gümrük kapılarındaki güvenliğin Sınır Koruma Muhafızları tarafından sağlandığı ancak gelirlerinin önemli bölümünün bazı Şii milis güçlerle siyasi partiler arasında paylaşıldığı biliniyor.