Irak'ta günlük Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış görülürken son 24 saatte 522 kişinin virüse yakalandığı bildirildi.
Irak Sağlık Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, son bir günde 522 kişinin Kovid-19'a yakalandığı 16 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Bakanlık, şu ana kadar Kovid-19 aşısını tamamlayan kişi sayısının da sadece 92 bin 198 olduğunu kaydetti.
Irak'ta yeni tip koronavirüs önlemleri esnetilirken, vaka sayılarında artışın devam edebileceğinden endişe duyuluyor.
Kaynak: AA
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