Irak'ta güvenlik güçleri eylemcilerin çadırlarını yaktı - Son Dakika

Irak'ta güvenlik güçleri eylemcilerin çadırlarını yaktı

Irak, (DHA)- Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde polis, Tahrir Meydanı yakınlarındaki göstericilerin çadırlarını yaktı.

Yerel medya, Irak'ta 1 Ekim'den beri devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bugün polisin, başkent Bağdat'ın Tahrir Meydanı yakınında bulunan protestocuların çadırlarını yaktığını yazdı. Polisin göstericilere müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yerel medya, Bağdat'ta polislerin ABD karşıtı düzenlenen gösterilere biber gazı ile müdahalede bulunduğu; çıkan arbedede 7 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca, Basra'da ABD askerlerinin Irak'ı terk etmesini isteyen protestocuların gösterileri sürerken, polisin dün akşam eylemcilere müdahalede bulunduğu; 16 eylemcinin gözaltına alındığı belirtilmişti.