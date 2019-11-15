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Irak'ta güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti

6 saat önce

Irak'ta güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki El-Hallani Meydanı'na çıkmaya çalışan göstericilere müdahale etti.

Irak'ta güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti, System.String[]

Irak'ta güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki El-Hallani Meydanı'na çıkmaya çalışan göstericilere müdahale etti.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler devam ediyor.

Göstericiler, El-Hallani Meydanı'na ulaşan yollara konulan beton bariyerleri kaldırmak isteyince güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı, ayrıca göz yaşartıcı gaz kullandı. Müdahaleye rağmen göstericilerden bazıları meydana ulaşmayı başardı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve hala devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:50 Kaynak: AA
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