Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma - Son Dakika

Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı.

Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı.

Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentinde onlarca kişi bir aktivistin öldürülmesi nedeni ile Vali Esat el-Geydani'nin evinin önünde toplandı. Göstericiler, katillerin yakalanması için protesto düzenledi. Güvenlik güçlerinin, eylemcileri dağıtmak istemesi ile tansiyon yükseldi. Eylemciler, valinin evinin arka bahçesi ile çok sayıda aracı ateşe verdi. Polis, şiddet olaylarının artması ile göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Protestoculardan bazıları ise polise Molotof kokteyli atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Valinin evinin önünden ayrılan öfkeli kalabalık Basra Eğitim Müdürlüğü binasının önünde toplanarak lastik yaktı. - ERBİL

Basra, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 23:39

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma - Son Dakika
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