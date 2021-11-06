Yakılan çadırları temizlik çalışmaları
Yakılan araçlardan detay
Bölgedeki güvenlik güçlerinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge önünde, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında dün arbede yaşandı. Gösteriye müdahale eden Irak güvenlik güçleri, bölgede protestocular tarafından kurulan bazı eylem çadırlarını ateşe verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Irak'ta güvenlik güçleri ile seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında yaşanan arbede - Son Dakika