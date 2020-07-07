Irak'ta Güvenlik Uzmanı Haşimi suikastı sonrasında bir emniyet yetkilisi azledildi - Son Dakika

Irak'ta Güvenlik Uzmanı Haşimi suikastı sonrasında bir emniyet yetkilisi azledildi

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir üst düzey emniyet yetkilisi görevden alındı.

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir üst düzey emniyet yetkilisi görevden alındı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Kazimi, Federal Polis 1. Tümen Komutanı Muhammed Kasım'ı azletti.

Açıklamada görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmezken, isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi ise bunun Haşimi'nin uğradığı suikastla ilişkili olduğunu ifade etti.

Dün Bağdat'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Hişam el-Haşimi, İran'a yakın Şii milis grupların devlet karşıtı tutumlarını eleştiriyor ve mezhepler üstü bağımsız bir hükümet görüşünü savunuyordu.

Siyaset, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 05:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Güvenlik Uzmanı Haşimi suikastı sonrasında bir emniyet yetkilisi azledildi - Son Dakika
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