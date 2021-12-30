Üye Girişi
Irak'ta hapishane basmaya hazırlanan terör hücresi çökertildi - Son Dakika

Irak'ta hapishane basmaya hazırlanan terör hücresi çökertildi

30.12.2021 12:32
Irak'ta hapishane basmaya hazırlanan terör hücresi çökertildi

Irak Savunma Bakanlığı, Kerkük kentindeki et-Tesfirat Hapishanesi'ne baskın düzenleme hazırlığındaki bir terör hücresinin çökertildiğini duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı, Kerkük kentindeki et-Tesfirat Hapishanesi'ne baskın düzenleme hazırlığındaki bir terör hücresinin çökertildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük İstihbarat ve Güvenlik Saha Müdürlüğü birimleri Kerkük'teki Tesfirat Hapishanesi'ne baskın düzenleme hazırlığındaki 4 kişiden oluşan bir terör hücresini çökertti." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu terör hücresine ordu ve polisin koordineli olarak operasyon düzenlediği kaydedilen açıklamada, teröristlerden birinin nöbetçi kuleler hakkında bilgi toplamak için hapishane çevresinde keşif gezisi yaptıklarını itiraf ettiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin güvenlik güçleriyle iş birliği yapan kişiler hakkında DEAŞ terör örgütüne bilgi verdiği, bir diğerinin de çalıntı araçlar için sahte ruhsat ve belge düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yakalanan teröristler arasında daha önce güvenlik ve Peşmerge güçlerine yönelik terör faaliyetlerine katılanlar olduğu bilgisi verildi.

Tesfirat Hapishanesi'nde, 400'den fazlası DEAŞ mensubu 900 mahkum bulunuyor.

YORUMLAR
500

Kerkük, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta hapishane basmaya hazırlanan terör hücresi çökertildi - Son Dakika


Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den çok sert tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den çok sert tepki: Önce..         
12:30
Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira         
12:23
Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler         
12:18
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04

Son Dakika Haberleri
12:25 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı
12:23 Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira
12:18 DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
12:18 Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler
12:09 1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte gram dönemi başladı
12:06 Küçük Asiye'nin yaralandığı saldırıda, pitbulların sahibi olan site yöneticisi konuştu
11:58 Gazeteci Nedim Şener'le İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi: Yapıştırırım cevabı
11:51 Roma dönemine ait çocuk lahdini satmaya çalışan defineciler yakalandı
11:47 CHP'den, "İmamoğlu görevden alınsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Önce kaybettiğin mitilini bul!
11:38 Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 12:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ta hapishane basmaya hazırlanan terör hücresi çökertildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement