Irak'ta Haşdi Şabi askeri üssüne hava saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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Irak'ta Haşdi Şabi askeri üssüne hava saldırısı düzenlendi

6 saat önce

Irak'ın batısında Enbar vilayetinde Şii milis gücü Haşdi Şabi askeri üssüne düzenlenen hava saldırısında onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Irak'ta Haşdi Şabi askeri üssüne hava saldırısı düzenlendi, System.String[]

Irak'ın batısında Enbar vilayetinde Şii milis gücü Haşdi Şabi askeri üssüne düzenlenen hava saldırısında onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.


Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırındaki Enbar'a bağlı el-Kaim'de Haşdi Şabi 45'inci Bölüğüne ABD'li silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.


Saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğu ve saldırının hala sürdüğü kaydedildi.


Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.

Söz konusu 45'inci Bölük, ağustosta da benzer bir saldırının hedefi olmuştu.

Haşdi Şabi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:08 Kaynak: AA
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