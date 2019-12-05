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Irak'ta Haşdi Şabi destekçileri eylem yaptı

6 saat önce

İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi milis gücünün destekçileri Irak'ın başkenti Bağdat'ta eylem yaptı.

Irak'ta Haşdi Şabi destekçileri eylem yaptı, System.String[]

İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi milis gücünün destekçileri Irak'ın başkenti Bağdat'ta eylem yaptı.

Haşdi Şabi bünyesindeki Irak Hizbullah Örgütü'nün çağrısı üzerine başkent caddelerinde yürüyüş yapan göstericiler, milis gücün flamasını taşıdı.

Eylemciler, yürüyüş sırasında Irak'taki en yüksek dini merci Ali es-Sistani'yi destekleyen, ABD ve İsrail'e tepki içeren sloganlar attı.

Öte yandan, Haşdi Şabi destekçilerinin eylem sırasında hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Tahrir Meydanı'na yaklaşması, iki grup arasında gerginlik yaşanması endişesini de beraberinde getirdi.

AA muhabirine konuşan Tahrir Meydanı'ndaki göstericilerden Kasım Abdulcebbar, Haşdi Şabi'ye destek veren eylemcilerin, meydana yaklaşmasından ve iki tarafın karşı karşıya gelmesinden korktuklarını ifade etti.

"Biz iki aydan uzun süredir gösteri yapıyoruz. Irak bayrağından başka bayrak taşımadık. Taleplerimiz de anayasaya ve kanunlara uygundu." diyen Abdulcebbar, bu tür eylemleri düzenleyenlerin, iki tarafın karşı karşıya gelmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçları göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 400'den fazla kişi ölmüş, 19 bin kişi yaralanmıştı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.


Başbakan Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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