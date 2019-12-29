Irak'ta Haşdi Şabi gruplarından

Irak'ta, ABD uçaklarının Şii milis gücü Haşdi Şabi 45'inci bölüğüne yaptığı saldırı sonrası milis güçlerden ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı yapıldı.



Ketaib-i Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması istendi.



Haşdi Şabi'ye bağlı diğer milis gücü Asayib Ehlilhak da ABD askerlerinin Irak'tan gönderilmesi için meclise yasa çıkarması çağrısı yaptı.



Sadr da tepki gösterdi



Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Askeri Yardımcısı Kazım İsavi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Irak'ın egemenliğine ve Haşdi Şabi'ye karşı yapıldığını belirtti.



Haşdi Şabi, Enbar'da milis gücünün 45'inci bölüğüne ABD'li insansız hava araçları SİHA'lar tarafından yapıldığı, 4 ölü ve 30 yaralının olduğunu açıklamıştı.