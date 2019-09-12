Son Dakika Haberleri: Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, İHA düşürdü
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Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, İHA düşürdü

1 saat önce

Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, ülkenin doğusundaki Diyala ilinde keşif yapan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, İHA düşürdü, System.String[]

Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, ülkenin doğusundaki Diyala ilinde keşif yapan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Irak emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi güçlerinin, biri orduya ait olmak üzere bazı askeri noktalarda keşif yapan bir İHA'yı düşürdüğünü söyledi.

Şemri, Diyala'nın merkezi Bakuba'nın doğusundaki Kenan bölgesinde düşürülen İHA'nın, kime ait olduğunun belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını aktardı.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 21 Ağustos'taki açıklamasında, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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