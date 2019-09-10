Son Dakika Haberleri: Irak'ta, Haşdi Şabi silah deposunda yangın iddiası
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Irak'ta, Haşdi Şabi silah deposunda yangın iddiası

1 saat önce

Irak'ın batısında, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Haşd'ül Aşairi silah deposunda yangın çıktığı iddia edildi.

Irak'ta, Haşdi Şabi silah deposunda yangın iddiası, System.String[]

Irak'ın batısında, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Haşd'ül Aşairi silah deposunda yangın çıktığı iddia edildi.


Irak'ta yerel medyada çıkan haberlere göre, Enbar'a bağlı Hit ilçesinin güneyindeki Mamuriye'de bulunan Haşd'ül Aşairi (Haşdi Şabi'ye bağlı Sünni birlik) silah deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında civar bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerine füze düştü.


Bazı iddialara göre ise yangın, hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen uçak tarafından yapılan hava saldırısı sonucu meydana geldi.

Yangında ölü ve yaralı olduğu öne sürüldü.

Haşdi Şabi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:58 Kaynak: AA
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