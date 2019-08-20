Son Dakika Haberleri: Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama
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Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama

1 saat önce

Irak'ın Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi'ye ait askeri üste art arda patlamalar meydana geldi.

Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama, System.String[]
Irak'ın Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi'ye ait askeri üste art arda patlamalar meydana geldi.
Yerel medyadaki haberlere göre, başkent Bağdat'ın kuzeyinde Salahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü yakınındaki Haşdi Şabi karargahında arka arkaya patlamalar oldu.
Irak Sivil Savunma Genel Müdürü Albay Kazım Selman Buhan, karargahta patlamalar sonrası çıkan yangının söndürülmesi için Bağdat'tan 10 itfaiye ekibinin bölgeye gönderildiğini belirtti.
Buhan, kendisinin de bizzat incelemelerde bulunmak için Beled'e doğru yola çıktığını söyledi.
Haşdi Şabi yetkilileri patlamaların kaza sonucu meydana gelmediğini belirtirken, daha fazla bilgi paylaşmadı.
Medyada olaya ilişkin olduğu belirtilen ilk fotoğraflarda, karargahta patlama sonrası dumanların yükseldiği görülüyor.
ABD'li askeri danışmanlar ve Irak'ın F-16 savaş uçaklarının bulunduğu Beled, ülkenin en büyük askeri hava üssü konumunda.
İsrail'in hedefindeki İran'a yakın Haşdi Şabi grupları
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'taki İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.
İsrail'in temmuz ayında Irak'taki İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğu imasında bulunmuştu.
İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, bu iddialara ilişkin İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
Haşdi Şabi, İsrail, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:32 Kaynak: AA
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