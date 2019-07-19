Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait karargâha saldırı: 2 İran askeri yaralı
59 dakika önce
Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait El Şuhada askeri karargahına, insansız hava aracıyla bombalı saldırı yapıldı.
Irak Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
'ta Haşdi Şabi
'ye ait El Şuhada askeri karargahına, insansız hava aracıyla bombalı saldırı yapıldı.
Saat 02: 30 civarında Tuzhurmatu'nun güney batısında bulunan Biravcılı köyünde, Haşdi Şabi'ye ait El Şuhada askeri karargahına hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen bir drone tarafından bombalı saldırı yapıldı.
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bombardıman sonrası çıkan yangına müdahale etti.
Saldırıda 2 İran askerinin yaralandığı bildirildi.
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