Son Dakika Haberleri: Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait karargâha saldırı: 2 İran askeri yaralı
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Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait karargâha saldırı: 2 İran askeri yaralı

59 dakika önce

Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait El Şuhada askeri karargahına, insansız hava aracıyla bombalı saldırı yapıldı.

Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait karargâha saldırı: 2 İran askeri yaralı, System.String[]
Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait El Şuhada askeri karargahına, insansız hava aracıyla bombalı saldırı yapıldı.

Saat 02: 30 civarında Tuzhurmatu'nun güney batısında bulunan Biravcılı köyünde, Haşdi Şabi'ye ait El Şuhada askeri karargahına hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen bir drone tarafından bombalı saldırı yapıldı.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bombardıman sonrası çıkan yangına müdahale etti.

Saldırıda 2 İran askerinin yaralandığı bildirildi.


Haşdi Şabi, İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
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