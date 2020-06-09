Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Asaib Ehlilhak şehirlerdeki bürolarını kapattı - Son Dakika

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Asaib Ehlilhak şehirlerdeki bürolarını kapattı

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Asaib Ehlilhak Hareketi, şehirlerdeki bürolarını kapatma kararı aldı.

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Asaib Ehlilhak Hareketi, şehirlerdeki bürolarını kapatma kararı aldı. Asaib Ehlilhak Hareketi lideri Kays el-Hazali, yaptığı açıklamada, ülkenin orta ve güney şehirlerinde bulunan tüm bürolarını bir sonraki emre kadar kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Hazali ayrıca ABD'nin Irak'taki askeri varlığının masaya yatırılacağı Bağdat ile Washington arasında başlayacak müzakereleri de eleştirdi. İran'a yakınlığıyla bilinen Asaib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı milislerin, Irak'ta Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösterilerde eylemcilere ateş açtığı iddia edilmişti. Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad imzasıyla 5 gün önce yayımlanan kararnamede, şehirlerdeki bu yapıya bağlı tüm askeri büroların kapatılacağı belirtilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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