Son Dakika Haberleri: Irak'ta Haşdi Şabi'ye hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Irak'ta Haşdi Şabi'ye hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

46 dakika önce

Irak'ın Anbar ilinde Haşdi Şabi güçlerine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

Irak'ta Haşdi Şabi'ye hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Irak'ın Anbar ilinde Haşdi Şabi güçlerine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.


Haşdi Şabi Anbar Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye sınırı yakınlarındaki 45'inci Tugayın meçhul iki insansız hava aracı tarafından bombalanması sonucu 2 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin yaralandığı duyuruldu. Kimin yaptığı tespit edilemeyen saldırı ayrıca iki aracın yanmasına neden oldu.


Irak'ta son dönemde İran yanlısı Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat depolarına saldırı düzenleniyor. Haşdi Şabi yetkilileri, ABD ve İsrail uçaklarını kendilerini hedef almakla suçlamıştı. Irak hükümeti ise bütün tarafları sükünete çağırarak açılan soruşturma sonuçlarını beklemelerini istedi. - BAĞDAT

Haşdi Şabi, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21-22 terörist öldürüldü çünkü 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir Devlet Bahçeli'den şehit haberleri sonrası açıklama: Milli şeref, terör şerefsizliğini silip süpürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 21:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta Haşdi Şabi'ye hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]