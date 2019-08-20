Irak'ta hava üssü yanındaki silah deposunda patlama
40 dakika önce
Irak'ta Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Balad Hava Üssü'nün yanında bulunan bir silah deposunda patlama meydana geldi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:47 Kaynak: DHA
'ta Bağdat
'ın kuzeyinde bulunan Balad Hava Üssü'nün yanında bulunan bir silah deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası depodan alevler yükselirken, o anlar amatör kameralara yansıdı.
Irak güvenlik yetkilileri, Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Salaheddin eyaletindeki Balad Hava Üssü'nün yanında, 'İran destekli bir milis grubuna' ait silah deposunda patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın sebebi henüz açıklanmazken, drone saldırısı ihtimalinden söz ediliyor.
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