Son Dakika Haberleri: 'Irak'ta hem üretici hem ihracatçı olabiliriz'
Son Dakika Ekonomi Haber

'Irak'ta hem üretici hem ihracatçı olabiliriz'

55 dakika önce

TİM Başkanı Gülle, "Her sektörden yaklaşık 12 bin firmamız Irak'a ihracat yapıyor.

'Irak'ta hem üretici hem ihracatçı olabiliriz', System.String[]
TİM Başkanı Gülle, "Her sektörden yaklaşık 12 bin firmamız Irak'a ihracat yapıyor. Türkiye, Irak'ta hem üretici hem ihracatçı ülke pozisyonuna sahip olabilir. Bu süreci takip ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:48 
Türkiye, İhracat, Irak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocukları bakıcıları tarafından darp edildi Erdoğan imzaladı, Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira kaynak aktarılacak 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:43:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Irak'ta hem üretici hem ihracatçı olabiliriz'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]