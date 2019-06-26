'Irak'ta hem üretici hem ihracatçı olabiliriz'
55 dakika önce
TİM Başkanı Gülle, "Her sektörden yaklaşık 12 bin firmamız Irak'a ihracat yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:48
TİM Başkanı Gülle, "Her sektörden yaklaşık 12 bin firmamız Irak
'a ihracat yapıyor. Türkiye
, Irak'ta hem üretici hem ihracatçı ülke pozisyonuna sahip olabilir. Bu süreci takip ediyoruz." dedi.
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