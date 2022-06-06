Irak'ta "Hemorajik ateş" can almaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta "Hemorajik ateş" can almaya devam ediyor

06.06.2022 19:03
Irak'ta "Hemorajik ateş" can almaya devam ediyor

Irak'ta son birkaç ayda "kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaştı.

Irak'ta son birkaç ayda "kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaştı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son birkaç ayda "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e, vaka sayısının da 142'ye yükseldiği belirtildi.

Virüse yakalananların çoğunun ülkenin güney kesiminden olduğuna işaret edilen açıklamada, vakaların artmasından endişe edildiği vurgulandı.

Irak'ta "Hemorajik ateş" vakaları

"Hemorajik ateş", Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde nisan ayında "Hemorajik ateş" teşhisi konulan 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'ta yeni bir salgın endişesi oluşmuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, ???????27 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı, "Hemorajik ateş" vakalarına ilişkin 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, "son birkaç ay içinde 136 kişide bu virüsün tespit edildiğini, ölüm sayısının ise 23'e ulaştığını" duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Tohum sanayicilerinden buğday ıslahıyla ilgili iddialara tepki Tohum sanayicilerinden buğday ıslahıyla ilgili iddialara tepki Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta 'Hemorajik ateş' can almaya devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
18:06 Otobüste kadının fotoğraflarını çeken adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Telefonum bozuk, bazen kendi kendine fotoğraf çekiyor
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 19:08:23. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ta "Hemorajik ateş" can almaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement