Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi

04.06.2022 15:33
Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle son birkaç ayda ülke genelinde 23 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle son birkaç ayda ülke genelinde 23 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hemorajik ateş vakalarındaki bu yılki durum paylaşıldı.

Açıklamada son birkaç ay içinde 136 kişide virüs tespit edildiği, vakalardaki ölüm sayısının ise 23'e ulaştığı belirtildi.

Hemorajik ateş, son aylarda Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, ???????nisan ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var." demişti.

Bu virüse yakalanan hayvan ve insanlar için geliştirilen aşıların ülkede bulunmadığını kaydeden Bedir, bakanlık olarak gerekli tüm önlemleri alacaklarını ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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