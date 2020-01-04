Irak'ta Hizbullah'tan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta Hizbullah'tan 'ABD üslerinden uzak durun' çağrısı - Son Dakika

Irak'ta Hizbullah'tan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı

6 saat önce

Irak'ta Hizbullah Tugayları, güvenlik güçlerinden, ABD askeri üslerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Irak'ta Hizbullah'tan

Irak'ta Hizbullah Tugayları, güvenlik güçlerinden, ABD askeri üslerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Hizbullah Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Iraklı güvenlik güçlerinden, yarın akşam saatlerinden itibaren, ABD askeri üslerinden en az bin metre uzakta durmaları istendi.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetindeki ABD'li askerlerin kaldığı Beled Üssü'ne füzeli saldırı düzenlenmişti.

ABD'nin, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.

İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı
ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! Ortadoğu'ya saldırı gemisi ve deniz piyadesi gönderiyor Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı

Son Dakika Haberleri
03:19 Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika
03:19 Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü 1 ölü - Son Dakika
03:14 Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika
02:56 ABD öncülüğündeki koalisyondan "Irak üslerine saldırı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
02:49 Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - MUĞLA - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 03:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta Hizbullah'tan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]