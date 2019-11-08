Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

6 saat önce

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.

Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek, System.String[]

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.


Irak'ta günlerdir devam eden yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı başlatılan hükumet karşıtı gösterilere, konuşma ve işitme engelliler de katıldı. Engelli vatandaşlar, "Dilsiziz ama ülkede olanları görüyoruz", "Duymuyoruz ancak vatanımızın çağrısı duyduk" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, haklara saygı duyulmasını istedi. - BAĞDAT

Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:41 Kaynak: İHA
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