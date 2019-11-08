Son Dakika Haberleri: - Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek
Son Dakika Güncel - Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

7 saat önce

- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destekBAĞDAT - Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.

- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

BAĞDAT - Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.

Irak'ta günlerdir devam eden yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı başlatılan hükumet karşıtı gösterilere, konuşma ve işitme engelliler de katıldı. Engelli vatandaşlar, "Dilsiziz ama ülkede olanları görüyoruz", "Duymuyoruz ancak vatanımızın çağrısı duyduk" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, haklara saygı duyulmasını istedi.

(VB-YM-NT-D)

- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi
Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 02:02:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]