- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek
7 saat önce
- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destekBAĞDAT - Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek
BAĞDAT - Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.
Irak'ta günlerdir devam eden yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı başlatılan hükumet karşıtı gösterilere, konuşma ve işitme engelliler de katıldı. Engelli vatandaşlar, "Dilsiziz ama ülkede olanları görüyoruz", "Duymuyoruz ancak vatanımızın çağrısı duyduk" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, haklara saygı duyulmasını istedi.
(VB-YM-NT-D)
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