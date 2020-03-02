Irak'ta hükmet kurma krizi - Son Dakika
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Irak'ta hükmet kurma krizi

28 dakika önce

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin güvenoyu oturumu yine ertelendi.

Irak'ta hükmet kurma krizi, System.String[]

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin güvenoyu oturumu yine ertelendi. Bir hafta içerisinde oturumun ikinci kez ertelenmesi nedeniyle Allavi'nin görevden çekilmeye hazırlandığı iddia edildi.


Irak'ta geçen yılın Ekim ayında başlayan halk protestoları nedeniyle Kasım 2019'da görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi'nin halefini belirleme krizi bir türlü çözülmüyor. Geçen Şubat ayının başında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin kabinesi için yapılan güvenoyu oylaması bir hafta içerisinde ikinci defa ertelendi.


Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Abdülmehdi'nin görevini sürdürmek için siyasi taraflardan talepte bulunduğu haberlerin gereceği yansıtmadığı belirtilerek, "Abdülmehdi yarın hükümet kurmak için belirlenen sürenin dolmasının ardından resmi bir açıklamayla konuyla ilgili tutumunu açıklayacak" denildi.


Meclis Başkanı Halbusi başkanlığındaki Iraklı Güçler İttifakı, hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi'nin değiştirilmesini istemişti. Irak seçimlerinin galibi Mukteda Sadr ile Hadi Amiri'nin desteğini alan Allavi'yi Sünnilerle Kürtler desteklemiyor. - ERBİL

Hükümet, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
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