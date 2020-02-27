Irak'ta hükümet düğümü çözülmüyor - Son Dakika
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Irak'ta hükümet düğümü çözülmüyor

6 saat önce

Irak Meclisi, hükümet kurmakla görevli Muhammed Allavi kabinesine güvenoyu verme oturumunu Pazar gününe erteledi.

Irak'ta hükümet düğümü çözülmüyor, System.String[]

Irak Meclisi, hükümet kurmakla görevli Muhammed Allavi kabinesine güvenoyu verme oturumunu Pazar gününe erteledi.


Irak'ta geçen yılın Kasım ayında Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifası sonrası başlayan hükümet kurma düğümü çözümlenemiyor. Daha önce Allavi'nin hükümetine güvenoyu vermeyeceğini açıklayan Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Sünni Iraklı Güçler İttifakı ile Kürt milletvekillerinin hazır bulunmadığı oturumda, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için güvenoyu verme oturumunun gelecek Pazar gününe ertelendiği belirtildi. Geçtiğimiz Pazartesi gerçekleşmeyen oturumun, bugün de ertelenmesi, Meclis Başkanı Halbusi ile yardımcısı Hasan el-Kabi arasında anlaşmazlıkların olduğunu gösterdi.


Irak milletvekillerinden Şeyh Ali ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada birçok milletvekilinin Sadr Grubu lider Mukteda Sadr'ın baskı ve tehdidi üzerine hazır bulunmadığını belirterek "Sadr kendine ait 54 milletvekili üzerine baskı kurabilir ama aynı şeyi 275 milletvekilline yapmaz" şeklinde açıklama yaptı.


Allavi'yi destekleyen Şii lider Sadr yeni hükümet kabinesinin meclisten geçememesi halinde Bağdat'ta milyonluk gösteri yapmaya hazırlanıyordu. Ülkede korona virüsü vakalarının artması üzerine ise Sadr gösteri yapmaktan vazgeçti. - ERBİL

Hükümet, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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