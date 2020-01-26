Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler müdahalelere rağmen meydanları boşaltmıyor - Son Dakika
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Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler müdahalelere rağmen meydanları boşaltmıyor

6 saat önce

Irak'ın Zikar vilayetindeki El-Habubi Meydanı'nı boşaltmayan hükümet karşıtı göstericilerle onlara müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki gerilim devam ediyor.

Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler müdahalelere rağmen meydanları boşaltmıyor, System.String[]

Irak'ın Zikar vilayetindeki El-Habubi Meydanı'nı boşaltmayan hükümet karşıtı göstericilerle onlara müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki gerilim devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Irak güvenlik güçleri dünden bu yana Zikar vilayetinin kent merkezi Nasıriye'deki El-Habubi Meydanı'nda toplanan göstericileri dağıtmaya ve meydandan uzaklaştırmaya çalışıyor.

Göstericiler ise güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen alandan çıkmamak için direnç gösteriyor.

Hastane kaynakları, güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle fenalaşan 30 göstericinin tedavi altına alındığını belirtti.

Tahrir Meydanı'ndaki gösteriler devam ediyor

Ülkedeki gösterilerin merkezi başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda eylemciler, güvenlik güçlerinin dünkü müdahalesine rağmen protestolarını sürdürüyor.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr'ın, 24 Ocak'ta gösterilere verdiği desteği çektiğini duyurmasının ardından güvenlik güçleri dün sabah meydanlara müdahale etmeye başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin dünkü müdahalesi sonrası başkentteki Ahrar Köprüsü, Tayaran Meydanı ve Muhammed el-Kasım otobanı yeniden trafiğe açılmıştı.

Irak'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, dün yayımladığı yazılı açıklamada, Sadr'ı desteğini çektiği için ihanetle suçlamıştı.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet hala kurulamadı.


Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı göstericinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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