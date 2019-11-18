Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1)
Son Dakika Güncel Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1) - Son Dakika

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1)

6 saat önce

Tahrir Meydanı'nda gösterilerin sembolü haline gelen "Türk Lokantası" binası ve binaya asılan pankart, döviz ve bayraklar Binanın çatısına çıkan göstericilerin dans etmesi Göstericilere atılan gaz bombası kapsülleri ve mermilerin sergilenmesi Göstericilere yiyecek ve içecek dağıtılması...

Tahrir Meydanı'nda gösterilerin sembolü haline gelen "Türk Lokantası" binası ve binaya asılan pankart, döviz ve bayraklar

Binanın çatısına çıkan göstericilerin dans etmesi

Göstericilere atılan gaz bombası kapsülleri ve mermilerin sergilenmesi

Göstericilere yiyecek ve içecek dağıtılması

Irak bayrakları taşıyan göstericiler

Irak'ta 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Iraklı göstericiler başkent Bağdat'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'nda toplandı. Irak bayrakları taşıyarak gezen göstericilere yiyecek ve içecek dağıtıldı. Göstericilere müdahalede kullanılan gaz bombası kapsülleri ve mermiler sergilendi.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1)

Tahrir Meydanı, Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:07 Kaynak: AA
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