Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

37 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile başta Basra olmak üzere ülkenin güneyindeki bazı kentlerde, yolsuzluk ve işsizliği protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat ile başta Basra olmak üzere ülkenin güneyindeki bazı kentlerde, yolsuzluk ve işsizliği protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan onlarca kişi, yolsuzlukla mücadele edemediği ve işsizliğe çözüm bulamadığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Hükümeti eleştiren sloganlar atan göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye doğru yürümek istese de güvenlik güçleri buna izin vermedi.

Yeşil Bölge çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye giden tüm yollar da trafiğe kapatıldı.

Basra'da 12 gösterici gözaltına alındı

Başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi.

Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da düzenlenen gösterilerde 12 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sende çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılarak, halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.

Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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