Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

53 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile başta Basra olmak üzere ülkenin güneyindeki bazı kentlerde, yolsuzluk ve işsizliği protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile başta Basra olmak üzere ülkenin güneyindeki bazı kentlerde, yolsuzluk ve işsizliği protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan onlarca kişi, yolsuzlukla mücadele edemediği ve işsizliğe çözüm bulamadığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Hükümeti eleştiren sloganlar atan göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye doğru yürümek istese de güvenlik güçleri buna izin vermedi.

Yeşil Bölge çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye giden tüm yollar da trafiğe kapatıldı.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:43 Kaynak: AA
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