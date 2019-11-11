Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:51 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Güvenlik güçleri, başkent Bağdat'ın sokaklarında toplanan göstericilere müdahale etti. Göstericiler, güvenlik güçlerine sapanla taş atarak karşılık verdi.
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