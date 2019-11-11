Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Güvenlik güçleri, başkent Bağdat'ın sokaklarında toplanan göstericilere müdahale etti. Göstericiler, güvenlik güçlerine sapanla taş atarak karşılık verdi.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:51 Kaynak: AA
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