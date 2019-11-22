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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed caddesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:23 Kaynak: AA
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