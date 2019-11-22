Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
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Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:23 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed caddesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.
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