Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Göstericilerin yürüyüş yapması ve slogan atması

Namaz kılanlar ve yürüyüş yapılması

Kapalı dükkanlar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.