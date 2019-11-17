Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

6 saat önce

Göstericilerin yürüyüş yapması ve slogan atması Namaz kılanlar ve yürüyüş yapılması Kapalı dükkanlar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Göstericilerin yürüyüş yapması ve slogan atması

Namaz kılanlar ve yürüyüş yapılması

Kapalı dükkanlar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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