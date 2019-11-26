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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

6 saat önce

Göstericilerle güvenlik güçlerinin çatışması Yerdeki gerçek mermi kovanlarından detay Göstericilerin kaçışmasından detaylar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Göstericilerle güvenlik güçlerinin çatışması

Yerdeki gerçek mermi kovanlarından detay

Göstericilerin kaçışmasından detaylar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Sinek ve Ahrar Köprüsü arasındaki Reşadiye Caddesi'ndeki göstericilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:31 Kaynak: AA
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