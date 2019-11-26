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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
6 saat önce
Göstericilerle güvenlik güçlerinin çatışması Yerdeki gerçek mermi kovanlarından detay Göstericilerin kaçışmasından detaylar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:31 Kaynak: AA
Göstericilerle güvenlik güçlerinin çatışması
Yerdeki gerçek mermi kovanlarından detay
Göstericilerin kaçışmasından detaylar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Sinek ve Ahrar Köprüsü arasındaki Reşadiye Caddesi'ndeki göstericilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
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