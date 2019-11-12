Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2)
Son Dakika Güncel Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2) - Son Dakika

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2)

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hallani Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hallani Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2)

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:37 Kaynak: AA
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