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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2)
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hallani Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:37 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hallani Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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