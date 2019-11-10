Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
Son Dakika Güncel Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al-Khilani Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine bir gösterici sapanla taş atarak karşılık verdi.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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